Названы самые популярные профессии в России

По итогам 2018 года наиболее популярной среди женщин оказалась работа продавцом, среди мужчин — водителем и оператором подвижного оборудования. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает RT.

В прошлом году 4,7 миллиона женщин работали продавцами. Ещё 3,7 миллиона женщин трудились в образовательной сфере, 3,3 миллиона — в области бизнеса и администрирования.

Для дам наименее привлекательными оказались вакансии уличных торговцев, специалистов-техников в области информационно-коммуникационных технологий и сборщиков.

В 2018 году 6,6 миллиона мужчин работали водителями, 3,8 миллиона были заняты в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, ещё 2,2 миллиона — в строительной сфере.

Меньше всего мужчин работало в сфере уличной торговли. Также среди непопулярных вакансий — помощники в приготовлении пищи и работники, оказывающие услуги по индивидуальному уходу.

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Напомним, в 2018 году проще всего устроиться на работу было россиянам, которые трудятся в сфере продаж.