Азартный россиянин на спор залез в трубу, но застрял в ней на семь часов

Вызволять беднягу пришлось сотрудникам Росгвардии. Мужчине потребовалась госпитализация.

Инцидент произошёл накануне в Калининграде. В правоохранительные органы поступила информация от случайных прохожих, что из бетонной трубы в одном их жилых кварталов не может выбраться человек и зовёт на помощь.

Прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии вызволили мужчину из бетонного плена. Оказалось, что он провёл в заточении семь часов. А угодил он в трубу из-за спора: приятели взяли "на слабо". По какой причине они бросили застрявшего друга на произвол судьбы, сейчас выясняется.

Самого пострадавшего осмотрели медики, ему потребовалась госпитализация.

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