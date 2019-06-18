Песков рассказал, будут ли нововведения на прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдёт в классическом формате, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Это будет уже в устоявшемся формате. У президента будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами. Такая связь предусмотрена, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что лидер страны хочет ответить на максимальное количество вопросов. Кроме того, сегодня и завтра Владимир Путин посвятит подготовке к мероприятию.

Прямая линия состоится в этот четверг в Гостином дворе. Мероприятие начнётся в 12:00 и пройдёт в семнадцатый раз. К прямой линии поступило уже свыше 800 тысяч обращений.