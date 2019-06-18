Дочь Нельсона Манделы требуют уволить с дипслужбы за посты о "белых африканцах"

Дипломат на своей странице в социальной сети назвала белых южноамериканцев "потомками насильников и воров, укравших у темнокожих африканцев землю".

Дочь первого демократически избранного президента ЮАР Зиндзи Манделу потребовали отозвать с дипломатической службы за посты в "Твиттере". С такой просьбой в МИД республики обратилась организация "Африфорум", которая защищает интересы белых фермеров.

Такая реакция последовала за сообщениями посла ЮАР в Дании, в которых Мандела назвала белых южноамериканцев "потомками насильников и воров, укравших у темнокожих африканцев землю", а также сравнила с "незваными гостями, которые никак не хотят уезжать".

Отвечая на критику, дипломат заявила, что не считает нужным отчитываться за свои личные взгляды "ни перед одним белым мужчиной или белой женщиной". Посыл её скандальных заявлений заключается в необходимости вернуть темнокожим землю, отнятую у их предков в эпоху колониализма и апартеида.