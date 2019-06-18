Утонувшая в машине мать перед смертью обняла сына, чтобы их не разлучила вода

По мнению племянницы погибшей женщины, ребёнок растерялся во время аварии, как и его мама.

У автомобиля, в котором утонули 42-летняя жительница Карачаево-Черкесии и её 12-летний сын, отказал руль. Об этом Лайфу рассказала племянница погибшей женщины Марина.

— Они были в машине вдвоём, руль отказал, просто перестал работать, и они не справились с управлением. Мы вчера утром их нашли и вчера же похоронили, — рассказала девушка.

Кто был за рулём ВАЗ-2106 в момент трагедии, до сих пор не ясно. Ребёнок погибшей женщины неплохо управлял автомобилем.

— Мальчик очень хорошо водил машину. Хоть он и маленький, но отец его научил. <...> Ребёнок, видимо, растерялся… Либо женщина. Женщины ведь тоже сильно теряются в таких ситуациях, — поделилась родственница погибших.

С её слов, трагедия произошла около дома семьи. Они поехали на дачу собирать черешню: только выехали с улицы и упали в Большой Ставропольский канал. Машина опустилась в воду не так глубоко, как предполагали родные. Она находилась "сбоку, там же, где и упала".

Также, по словам племянницы, погибшая Халифат работала медиком и была готова к тому, что её и мальчика будут искать.

— Они сидели на заднем сиденье, мать поняла, что они утонут, закрутила руку на ремень, посадила ребёнка к себе на грудь, зажала его двумя руками, чтоб вода их не унесла, потому что течение канала очень сильное, — рассказала племянница Халифат.

В трагедии мог погибнуть и супруг женщины. Он почувствовал себя плохо, и мать с сыном отвезли его обратно домой. Мужчина лёг спать, а когда проснулся, понял — что-то произошло.

— Проснулся — никого нет дома. Пошли искать. Увидели следы прямо на выезде с улицы: по плитам краска, следы от шин — видимо, пытались затормозить, — вспомнила девушка.

После начались активные поиски. Помогало и МЧС, и волонтёры. Свою помощь предлагали жители соседних республик. Сначала все думали, что женщина с сыном потерялись в лесу, и только позже поняли, что искать их нужно в воде.

Тела 42-летней Халифат и её 12-летнего сына нашли в машине, затонувшей в Большом Ставропольском канале. Перед гибелью мать обняла сына. В семье остались четверо детей. Один ребёнок — инвалид.