Ранее президент Незалежной заявил, что начнёт переговоры с российским лидером с фразы "Донбасс и Крым — это Украина".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, с которых тот намерен начать общение при встрече с президентом России Владимиром Путиным.

— Мы видели эти слова президента Украины, которые он произнёс в одном интервью. У меня нет сомнения, что Путин всегда начинает общение с правильных фраз. И в случае, если это общение состоится, он тоже начнёт общение с правильных фраз, — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что Зеленскому при желании стоит обращаться не к Путину, а к населению Донбасса.

— Что касается Донбасса — это надо говорить не Путину, а жителям Донбасса. Они являются непосредственными собеседниками. А по Крыму — особо и говорить нечего, — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Bild заявил, что начнёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным с фразы "Донбасс и Крым — это Украина".

Полуостров Крым по итогам законного референдума 2014 года входит в состав России, поэтому вопрос о его принадлежности не стоит. Об этом неоднократно напоминали в Москве. Впрочем, Украина и ряд стран Запада при любой возможности пытаются это опровергнуть.