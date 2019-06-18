Куйвашев прокомментировал смерть экс-главы Свердловской железной дороги

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил, что экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, о смерти которого стало известно накануне, совершил суицид. Также он выразил соболезнования близким Миронова.

— Он свёл счёты с жизнью. Я приношу свои соболезнования его родным и близким. Я знаю, что многие люди на железной дороге скорбят по поводу ухода Алексея Юрьевича. Несмотря на то что последний год его жизни был омрачён уголовным делом и обвинениями в коррупции, большинство запомнит Миронова профессионалом, опытным железнодорожником, надёжным человеком, — написал Куйвашев в "Инстаграме".

Он также напомнил о презумпции невиновности и о том, что вина Миронова до сих пор не была доказана. Куйвашев считает, что экс-глава Свердловской железной дороги не выдержал давления, которое оказывалось на него после предъявления ему обвинений.

Напомним, 17 июня бывший глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов был найден мёртвым в коттедже на Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье.