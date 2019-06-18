Лазарев наглядно показал, как относится к грязным слухам о себе

Певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на песенном конкурсе Евровидение, с помощью фотографии продемонстрировал, как относится к слухам о себе, пишут "Дни.ру".

Исполнитель опубликовал фото, на котором собаки справляют нужду на газон. В комментарии к снимку Лазарев объяснил смысл своего поста.

— "Сергей, как вы относитесь к слухам и статьям о себе?" На этот вопрос лучше всего ответят мои собаки, — написал певец.

Ранее было опубликовано видео из московского аэропорта Шереметьево. На нём Лазарев и певец Алекс Малиновский регистрируются на рейс в Соединённые Штаты, после чего вместе проходят в зону досмотра.

Алекс Малиновский дружит с исполнителем около года. В прошлом он был членом продюсерского центра Николая Баскова и являлся одним из его музыкальных проектов.