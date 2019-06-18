Песков об аресте Платини: Это не вопрос Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать арест бывшего главы УЕФА Мишеля Платини, которого взяли под стражу по подозрению в коррупции.

— Это вопрос тех органов, которые взяли под стражу. Нам ничего не известно, тем более — не вопрос Кремля, — заявил Песков.

Ранее французские СМИ сообщили, что Платини был задержан 18 июня в рамках расследования дела о выборе страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

Напомним, Платини подал в отставку с поста главы УЕФА 14 сентября 2016 года из-за коррупционного скандала. Он руководил союзом с 2007 года, однако был дисквалифицирован на восемь лет за незаконное получение от уже экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера двух миллионов швейцарских франков. Впоследствии Платини добился сокращения срока отстранения от футбольной деятельности до четырёх лет. В мае 2018 года прокуратура Швейцарии сняла обвинения в коррупции с Платини из-за недостаточного количества улик.