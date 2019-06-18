Песков не исключил, что Путин и Трамп обсудят кибератаки при возможной встрече

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Фото © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Различные российские организации и структуры на протяжении нескольких лет подвергаются атакам, которые идут из западных стран, включая Соединённые Штаты Америки, отмечают в Кремле.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут обсудить тему кибератак, если их встреча в рамках G20 в Японии состоится. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Этого нельзя исключать, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что различные российские организации и структуры на протяжении нескольких лет подвергаются атакам, которые идут из западных стран, включая Соединённые Штаты Америки.

Путин неоднократно предлагал Вашингтону и своему коллеге сотрудничество в области кибербезопасности. Эти предложения до сих пор отвергались нашими американскими визави, — резюмировал пресс-секретарь.

Напомним, газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник утверждается, что США участили свои кибератаки на энергосистему России. Утверждение опроверг американский лидер Дональд Трамп, назвав авторов врагами народа и указав, что публикация такой "неправдивой истории" является "фактически госизменой некогда великой газеты".

При этом директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что СВР располагает данными о готовящихся против России кибератаках и информирует об этом коллег.

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