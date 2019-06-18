На Дальнем Востоке с 2017 года предотвратили три теракта

С 2017 года на Дальнем Востоке предотвратили три теракта. Об этом директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета.

— С 2017 года на Дальнем Востоке совершено три и предотвращены девять преступлений террористической направленности, в том числе не допущены три теракта, — заявил Бортников.

Кроме того, спецслужбы пресекли деятельность четырех законспирированных ячеек.

На заседании антитеррористическим комиссиям в субъектах РФ поручили выработать "действенные меры предотвращения распространения идеологии терроризма".