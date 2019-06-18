Экс-глава Серпуховского района второй раз пытался покончить с собой в СИЗО

Обвиняемый в мошенничестве бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун пытался покончить с собой в СИЗО "Матросская Тишина" во время видеоконференции с судом.

— Он выступал по видео-конференц-связи. Слушание экстренно прервали, моего супруга госпитализировали, — сообщила ТАСС жена Шестуна Юлия.

По словам женщины, ей ничего не известно о состоянии супруга. Юлия Шестун отметила, что её муж возобновил голодовку. Правоохранители считают, что мужчина питается за счёт передачек от родных.

Отметим, что это не первая попытка самоубийства экс-чиновника. Зимой Шестун попытался свести счёты с жизнью в своей камере в СИЗО.

Александр Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 год. По мнению СКР, в течение всего срока на посту главы района теперь уже бывший чиновник занимался предпринимательской деятельностью через подставных лиц. Вместе с сообщниками он проворачивал аферы с муниципальной землёй, которые принесли ему миллиарды. Шестун был арестован в июне 2018 года.