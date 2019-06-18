Песков назвал гипертрофированными предположения о социальном взрыве в России

Предположения о возможности социального взрыва в России из-за падения уровня жизни являются эмоциональными и гипертрофированными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Счётной палаты Алексея Кудрина о росте числа россиян, живущих за чертой бедности.

— У нас число людей, доходы которых сократились, слегка подросло в связи с внешнеэкономической конъюнктурой и рядом процессов, которые происходят в экономике России, — сказал он.

По словам представителя Кремля, говорить о росте бедности в РФ в данном случае нельзя.