Жительница Казахстана за 20 лет накопила в своей квартире 30 тонн мусора

Одинокая пенсионерка искала на помойках пропитание. Она регулярно пополняла запасы отходов, и они начали гнить.

Жительница казахского города Атырау за 20 лет накопила в своей квартире 30 тонн мусора. Но соседи забили тревогу, только когда заметили в своих домах полчища крыс. Об этом написала в Facebook пресс-служба администрации города.

Одинокая 60-летняя безработная женщина не могла сама себя обеспечить, поэтому несла в дом то, что находила на помойках, и забила мусором две комнаты. Однако крыс в своих квартирах соседи обнаружили только два года назад. Грызуны портили мебель и в целом вели себя бесцеремонно.

— За два десятка лет отходы уже начали гнить. В квартире развелись крысы, которые сутками бегают по нашим квартирам и пугают детей, — рассказала соседка Александра Пак.

Чиновники оперативно выехали на место и выяснили, что у женщины даже нет современного паспорта, только советский. Поэтому она не получает пенсию.

— Женщина была размещена в центре социальной адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там специалисты окажут ей медицинскую и психологическую помощь, восстановят все необходимые документы и займутся оформлением пенсии, — рассказала руководитель городского отдела координации занятости социальных программ Нурлы Хабиева.

Вернётся женщина уже в чистую квартиру. Бригада из 10 человек два дня вывозила мусор из её жилища. Для этого понадобилось два КамАЗа. Теперь специалисты городского отдела ЖКХ травят в квартире всех вредителей.