"МегаФон" создал систему по поиску пропавших людей

Мобильный оператор запустил платформу для поиска детей и взрослых с использованием анализа "больших данных".

Называется платформа "МегаФон.Поиск". Она сокращает время реагирования спасательных служб и поиска свидетелей с нескольких недель до нескольких минут. Только за время проведения пилота с Центром поиска пропавших людей система помогла найти более 60 человек.

Система "МегаФон.Поиск" с помощью бигдата анализирует круг людей, которые могли бы находиться в момент пропажи человека рядом с ним, и рассылает им сообщения с фотографией, приметами и возрастом. Система была разработана и протестирована совместно с МВД и "Лиза алерт" весной этого года.

Пилотный проект с Центром поиска пропавших людей прошёл с 24 марта по 18 июня. Сообщения отправлялись лишь абонентам "МегаФона", давшим согласие на получение информационных материалов при покупке сим-карты. Во время пилота первоначальные границы рассылки были расширены: кроме Московской области сообщения распространялись по всем регионам, которые покрывает оператор. Также к информации о пропаже несовершеннолетних добавились сведения и о пожилых людях.

Среднее количество номеров, на которые производились рассылки в рамках одной кампании, — 2000, минимальное количество — 33, а максимальное — 3209. Среднее время отработки алгоритма (от запроса на рассылку до факта самой рассылки) — примерно 2 минуты. Всего за время проведения пилота наша система помогла в поиске более 60 человек.

Генеральный директор "МегаФон" Геворк Вермишян считает, что внедрение цифровых технологий для социальной сферы открывает новые возможности по предотвращению преступлений против несовершеннолетних и помогает спасению жизней пропавших людей, которые чаще всего не обладают силами или возможностью вернуться домой самостоятельно.

— Ежегодно в России пропадает более 100 тыс. человек, из них около 30тыс. детей, это огромная цифра. Ключевой фактор успешного поиска — время. Новый сервис "МегаФон.Поиск" позволит оперативно решать проблемы поиска пропавших детей и предоставляет возможность максимально качественно настроить взаимодействие с волонтерскими организациями, — говорит Вермишян.

Также "МегаФон" совместно с "Лиза Алерт" подготовил цикл обучающих видеороликов для детей "Один в городе". В него входят 6 эпизодов по 5 минут. Каждый из блоков рассказывает об одной опасной ситуации и о том, как ее избежать или принять правильное решение. В частности "Один в городе" доходчиво объяснит детям, как вести себя с незнакомцем, что делать, если ты потерялся или если на тебя нападает собака, как действовать на воде и в лесу, почему важно оставаться на связи с родителями и куда обращаться за помощью.