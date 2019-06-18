Московских водителей призвали не парковаться под деревьями из-за грозы

301

Последствия грозы в Москве в 2014 году. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Московских автомобилистов из-за прогнозируемых дождя и сильного ветра призвали не парковаться под деревьями и щитами и быть аккуратными за рулём.

— Или просто поезжайте на метро — на дорогах может быть тесно (и мокро) — такое на любителя, — сказано в сообщении Центра организации дорожного движения в "Твиттере".

Как сообщал Лайф, в российской столице 18 июня объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Специалисты прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, порывы которого во время непогоды могут достичь 15 м/с.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×