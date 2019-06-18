Московских водителей призвали не парковаться под деревьями из-за грозы

Московских автомобилистов из-за прогнозируемых дождя и сильного ветра призвали не парковаться под деревьями и щитами и быть аккуратными за рулём.

— Или просто поезжайте на метро — на дорогах может быть тесно (и мокро) — такое на любителя, — сказано в сообщении Центра организации дорожного движения в "Твиттере".

Сегодня вполне вероятны дождь и сильный ветер. Будьте осторожны, если вдруг случится (не паркуйтесь под деревьями и щитами, аккуратность за рулем). Или просто поезжайте на метро - на дорогах может быть тесно (и мокро) - такое, на любителя. pic.twitter.com/Sd8KNtdP5W — ЦОДД (@gucodd) 18 июня 2019 г.

Как сообщал Лайф, в российской столице 18 июня объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Специалисты прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, порывы которого во время непогоды могут достичь 15 м/с.