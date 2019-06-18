Эксперт по лесным грибам назвал главные правила "тихой охоты"

В частности, специалисты рекомендуют предупреждать знакомых и родственников перед походом в лес.

Сезонную памятку для любителей "тихой охоты" возглавляет совет "Не уверен — не бери". Об этом Лайфу рассказал эксперт по лесным грибам Егор Ивашевский.

Если человек заинтересовался сбором грибов, то в первую очередь ему необходимо изучить соответствующий справочник, выяснить, какие грибы растут в том или ином регионе и какие виды можно и нельзя собирать.

Желательно, подмечает эксперт, на первую "охоту" отправляться не в одиночку. Опытный грибник поможет сориентироваться на местности, подскажет грибные места и даст рекомендации, о которых во многих книгах не сказано ни слова.

При этом главный совет, который выделяет Ивашевский, — "Не уверен — не бери". По его словам, ложные грибы всегда росли, растут и будут расти. Несмотря на то что грибов-двойников в процентном соотношении меньше, порой их очень сложно отличить от съедобных. Поэтому следует руководствоваться главным правилом грибников и не класть в корзину экземпляры, вызывающие хотя бы малейшие сомнения.

Также Ивашевский напомнил основные советы: предупреждать знакомых и родственников перед походом в лес, не собирать грибы у дороги, а выбирать более экологичные места и, конечно же, обязательно мыть руки после "тихой охоты".

Ранее Лайф писал, что, согласно исследованиям учёных, популярные в азиатской кухне грибы шиитаке имеют крайне полезные свойства для иммунной системы человека.