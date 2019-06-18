Большинство россиянок считают мужчин хорошими отцами

Отцовское воспитание формирует уважение к женщине, ответственность, мужество и отвагу, показывают результаты опроса.

Мужчины могут быть хорошими отцами и не хуже матери ухаживать за ребёнком. Именно так считают 30% россиян, ещё 40% "скорее согласны" с таким утверждением. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Между тем 70% россиян верят, что у мужчин есть такая способность. В то же время две трети опрошенных считают, что мать не должна ограничивать общение ребёнка с отцом после развода.

Кроме того, 48% респондентов считают отца основным "добытчиком" в семье, в то время как 47% не считают эту роль для мужчины важнее роли воспитателя своих детей.

Также опрошенные назвали наиболее важные качества отца: 33% считают, что это уважение к женщине, 27% — ответственность и умение держать слово, 24% — мужество и отвага, 20% — трудолюбие.