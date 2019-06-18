"Не полетим мы на нём". Лайф публикует видео бунта пассажиров на рейсе в Таиланд

В распоряжении Лайфа оказалось видео с борта самолёта авиакомпании AzurAir, вылет которого был задержан из-за недовольства пассажиров. Boeing 757 должен был вылететь из Новосибирска в Паттайю в 22:00, но покинул аэропорт Толмачёво лишь в 23:47.
— Не полетим мы на нём (самолёте. — Прим. ред.), — кричат пассажиры в ответ на убеждения сотрудника авиакомпании, что воздушное судно полностью исправно.
Пассажиры были недовольны тем, что перед взлётом система показала сбой в работе двигателей. Часть пассажиров не захотела лететь на данном лайнере и потребовала заменить борт, но в этом им было отказано. Остальные пассажиры благополучно долетели до места назначения.
По данному факту начата проверка.
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