Депутат предложил ввести в России смертную казнь для наркодилеров

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Фото © Pixabay/Ichigo121212

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил снять мораторий на смертную казнь для наркодилеров и закрыть все ночные клубы, в которых распространяются наркотические вещества.

Должна быть предусмотрена максимальная ответственность для наркобаронов, организаторов этой угрозы для миллионов граждан России; должна быть введена смертная казнь либо, как для "оборотней", пожизненное заключение с конфискацией имущества, с закрытием многочисленных клубов, где распространяются наркотики, — отметил парламентарий.

Он уточнил, что фракция внесёт на рассмотрение в Госдуму соответствующие законопроекты.

Как ранее сообщал Лайф, в России снизился средний возраст, с которого молодые люди начинают употреблять наркотики.

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