В США совершили покушение на рэпера, дружившего с убитым XXXTentacion

Артист получил огнестрельное ранение в голову, после чего был госпитализирован и прооперирован врачами.

В американском городе Помпано-Бич, расположенном на юге штата Флорида, произошло вооружённое нападение на 16-летнего рэпера Кристиана Мура, который также известен под псевдонимом C-Glizzy. Об этом сообщает местный телеканал WPLG Local 10.

Инцидент произошёл вечером в субботу, 15 июня. Неизвестный мужчина выстрелил в голову C-Glizzy в тот момент, когда подросток находился возле магазина на бульваре Мартина Лютера Кинга.

Брат и друзья попытались отвезти пострадавшего в местное отделение клинической больницы Broward Health North, однако потеряли контроль над управлением автомобилем и врезались в стену на выезде на автомагистраль.

В конце концов Мур был доставлен в медицинский центр, где перенёс многочасовую операцию по удалению пули из черепа. По словам членов семьи, в настоящее время подросток ещё не пришёл в себя после наркоза.

Примечательно, что C-Glizzy дружил с погибшим рэпером XXXTentacion, на которого также напали в Южной Флориде. Напомним, 20-летнего Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion, в июне прошлого года застрелили злоумышленники, когда он садился в свой автомобиль. Подозреваемые забрали у него сумку Louis Vuitton, сели во внедорожник и скрылись. Исполнитель скончался в больнице от тяжёлого ранения. Впоследствии в Сети появилось видео, на котором запечатлён момент убийства рэпера.