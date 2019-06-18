В Петербурге рухнула крыша торгового павильона, есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша торгового павильона. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", есть пострадавшие, однако число раненых пока не известно.
По предварительной версии, крыша была плохо закреплена.
Инцидент произошёл на перекрёстке проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской.
В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Лайфу сообщили, что рухнул козырёк овощной палатки.
— Просто козырёк у палатки отвалился, ударил женщину по голове. Сейчас её везут в больницу, — сообщил начальник пресс-службы ведомства Андрей Литовка.
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