В Петербурге рухнула крыша торгового павильона, есть пострадавшие

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Фото © Пётр Ковалёв / ТАСС

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша торгового павильона. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", есть пострадавшие, однако число раненых пока не известно.

По предварительной версии, крыша была плохо закреплена.

Инцидент произошёл на перекрёстке проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Лайфу сообщили, что рухнул козырёк овощной палатки.

Просто козырёк у палатки отвалился, ударил женщину по голове. Сейчас её везут в больницу, — сообщил начальник пресс-службы ведомства Андрей Литовка.

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