Депутат Рады дважды назвал боевиками украинских военных — видео

Вероятнее всего, политик перепутал слова, за что был освистан пришедшими на мероприятие горожанами.

Депутат Верховной рады, бывший глава Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе дважды назвал участвовавших в боевых действиях в Донбассе украинских военных боевиками.

— Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца ещё не оценён тот факт, который сделали боевики, сделали жители Мариуполя, — заявил Тарута.

Затем депутат вновь назвал солдат ВСУ боевиками, за что его освистали посетители мероприятия.