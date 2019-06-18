Депутат Рады дважды назвал боевиками украинских военных — видео

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Вероятнее всего, политик перепутал слова, за что был освистан пришедшими на мероприятие горожанами.

Депутат Верховной рады, бывший глава Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе дважды назвал участвовавших в боевых действиях в Донбассе украинских военных боевиками.

Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца ещё не оценён тот факт, который сделали боевики, сделали жители Мариуполя, — заявил Тарута.

Затем депутат вновь назвал солдат ВСУ боевиками, за что его освистали посетители мероприятия.

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