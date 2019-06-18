Украинский лидер отметил, что его от вымышленного персонажа отличает то, что он не ездит на велосипеде.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с героем сериала "Слуга народа" Василием Голобородько, которого сам и сыграл, и нашёл много общего с ним. Об этом сообщил Bild.

Украинский лидер заявил, что он так же искренен, как главный герой телесериала, и собирается работать над тем, чтобы остановить в стране коррупцию и улучшить жизнь простых людей, к которым он прислушивается. Однако различия с вымышленным героем Владимир Зеленский тоже отметил.

— Я не езжу на велосипеде на работу, особенно сейчас. <...> Это может быть опасно, — заявил он.

Однако в Кремле склонны думать, что у Владимира Зеленского много общего с бывшим президентом Незалежной Петром Порошенко. Ранее об этом уже заявляли украинский оппозиционер Виктор Медведчук и глава Крыма Сергей Аксёнов.