Facebook выпустит собственную криптовалюту Libra в 2020 году

Американская компания "Фейсбук" планирует в 2020 году выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra.

— Первый продукт, который представит Calibra (новый проект "Фейсбука". — Прим. Лайфа), — цифровой кошелёк для Libra, новой мировой валюты, основанной на технологии блокчейн, — сообщается в посте, опубликованном в блоге соцсети "Фейсбук".

Как отмечается, кошелёк будет доступен в Facebook Messenger, WhatsApp и автономном приложении. Ожидается, что он будет запущен в 2020 году.

О планах "Фейсбука" по созданию собственной криптовалюты Лайф сообщал в мае 2018 года.