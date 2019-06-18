От видеокамер на ЕГЭ призвали отказаться в пользу кондиционеров

Комфортная обстановка на экзамене должна обеспечиваться в первую очередь, считают в верхней палате Федерального собрания РФ.

Выпускникам нужно обеспечить необходимые условия для комфортной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), даже за счёт средств контроля. Об этом НСН рассказала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

По её словам, предпочтительнее "где-то сэкономить средства на лишних видеокамерах" или сократить статьи других расходов, но обеспечить аудитории, где проводятся экзамены, кондиционерами.

При этом Гумерова отметила, что данное предложение не подразумевает создание "уникальных условий" для подростков. Речь идёт преимущественно о базовом минимуме, который необходим для того, чтобы в день сдачи ЕГЭ выпускники чувствовали себя комфортно, а внешние факторы не становились раздражителями.

— Мы не говорим о том, чтобы в какие-то уникальные условия ребят поместить, но чтобы там была нормальная температура, спокойная обстановка, не было излишней нервозности, не было предвзятого отношения, — отметила она.

Напомним, в период с 27 мая по 1 июля в России проходит основная волна ЕГЭ. Уже были обнародованы результаты первых экзаменов. В общей сложности в 2019 году экзамены сдают 750 тысяч выпускников.

При этом во время Единого государственного экзамена нередки случаи, когда школьники испытывают стресс и проблемы со здоровьем. Так, по статистике, каждый пятый одиннадцатиклассник принимает успокоительные перед ЕГЭ.