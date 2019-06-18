В ХМАО уволилась воспитательница, угрожавшая заклеить детям рты

Воспитатель одного из детских садов в городе Радужном в ХМАО, осуществлявшая "психологическое насилие" над несовершеннолетними, уволилась. Об этом со ссылкой на мэрию населённого пункта сообщает URA.RU.

— В настоящее время ведётся проверка. Руководитель детсада тоже написала заявление об увольнении по собственному желанию, — рассказала глава Радужного Наталья Гулина.

По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, с сентября 2018 по апрель 2019 года женщина не исполняла должностные инструкции и систематически жестоко обращалась с малолетними детьми. По данным фактам возбуждено уголовное дело, при этом у несовершеннолетних не было найдено подтверждений побоев.

— Единственное, была угроза от воспитателя "замотать рты скотчем". Видимо, она и стала причиной возбуждения уголовного дела, — рассказал собеседник.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярском крае двух воспитательниц приговорили к четырём годам колонии за истязания детей кнопками.