В России предложили повысить пособие по уходу за ребёнком

Однако это коснётся не всех граждан, а только семей, чей доход ниже прожиточного минимума.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил увеличить компенсационные выплаты на ребёнка от полутора до трёх лет по принципу адресности. То есть повысить пособие до уровня прожиточного минимума ребёнка в регионе. Об этом сообщил ТАСС.

— Но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, — отметил Дмитрий Медведев на совещании по вопросу реформирования системы компенсационных выплат по уходу за ребёнком.

Ранее Лайф рассказывал, что со следующего года семьи, в которых родился второй ребёнок, получат материнский капитал в размере 470 тысяч рублей вместо нынешних 453 тысяч.