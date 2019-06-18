Россиянина ранили в массовой драке в Стамбуле

Россиянин получил ножевое ранение в ходе массовой потасовки в Стамбуле. Об этом сообщает Генконсульство России на своей странице в "Фейсбуке".

— Согласно имеющейся информации, в офисе логистической компании, расположенной в стамбульском районе Фатих, произошла ссора, приведшая к массовой потасовке с применением холодного и огнестрельного оружия, — говорится в сообщении диппредставительства.

Как отмечается, жизни пострадавшего россиянина сейчас ничего не угрожает. По данным российского Генконсульства, в результате потасовки от огнестрельного ранения скончался гражданин Грузии. Перестрелка между россиянами и грузинами, как отмечают местные СМИ, произошла вечером 17 июня.

Стамбульские правоохранители начали проверку по данному факту. Сообщается, что российское диппредставительство находится в постоянном контакте с полицией.