В реке нашли тело "индийского Гудини", пропавшего при выполнении трюка

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Иллюзионист Чанчал Лахири перед выполнением трюка. Фото © Twitter / timesofindia

В реке Ганг найдено тело популярного индийского иллюзиониста Чанчала Лахири, его опознал брат, сообщает Times of India.

Фокусник пытался повторить трюк легендарного американского иллюзиониста Гарри Гудини с освобождением из оков под водой. Перед погружением Лахири заявил, что если не сможет выбраться, то это будет трагично, а если сможет, то произойдёт волшебство.

"Индийский Гудини" так и не появился на поверхности воды. Спустя сутки спасатели обнаружили его тело в реке Ганг. По мнению следователей, при подготовке к трюку Лахири допустил несколько ошибок. В частности, на нём была сковывающая движения одежда.

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