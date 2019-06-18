В реке нашли тело "индийского Гудини", пропавшего при выполнении трюка

В реке Ганг найдено тело популярного индийского иллюзиониста Чанчала Лахири, его опознал брат, сообщает Times of India.

Фокусник пытался повторить трюк легендарного американского иллюзиониста Гарри Гудини с освобождением из оков под водой. Перед погружением Лахири заявил, что если не сможет выбраться, то это будет трагично, а если сможет, то произойдёт волшебство.

Photos: How the Houdini trick became the last act for Kolkata's Mandrake https://t.co/vY8PeX3Nzj pic.twitter.com/IZ3zcRZbL0 — Times of India (@timesofindia) 18 июня 2019 г.

"Индийский Гудини" так и не появился на поверхности воды. Спустя сутки спасатели обнаружили его тело в реке Ганг. По мнению следователей, при подготовке к трюку Лахири допустил несколько ошибок. В частности, на нём была сковывающая движения одежда.