Меркель на встрече с Зеленским затрясло как от удара током— видео

Не исключено, что канцлер могла получить солнечный удар, ведь сейчас в немецкой столице около 30 градусов.

Канцлеру Германии Ангеле Меркель, вероятно, стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее видео распространили украинские СМИ.

На кадрах видно, что политики стоят на красной дорожке в ожидании гимнов двух стран. В какой-то момент Меркель начинает трясти. Пытаясь унять дрожь, она активно меняет положение рук. Зеленский в это время стоял ровно. Не исключено, что канцлер могла получить солнечный удар, ведь в Берлине сейчас около 30 градусов.

Напомним, что Зеленский в качестве президента Украины впервые встретился с Меркель. Лидеры планируют обсудить двусторонние отношения, состояние выполнения минских соглашений, а также процесс реформ в Незалежной.