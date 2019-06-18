Опубликовано видео нападения на исполнительного директора Фонда кино

Появилось видео нападения на исполнительного директора Фонда кино Вячеслава Тельнова, кадры опубликовал телеграм-канал Life Shot.
После избиения Тельнов стал звонить своему другу. Вместе они зашли в квартиру, а потом отправились писать заявление в правоохранительные органы.
Полицейские приехали на место инцидента ближе к утру. Тельнов в подробностях рассказал им о случившемся.
Как сообщал Лайф, Тельнова подкараулили у его дома. Неизвестный снимал происходящее на камеру. По словам исполнительного директора Фонда кино, ему выбили зубы и разбили лицо.
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