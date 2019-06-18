Платини допросили как свидетеля по делу о коррупции на "Евро – 2016"

Представитель бывшего функционера опроверг информацию об аресте, а также о том, что речь шла о скандале, связанном с выбором страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года.

Бывший глава УЕФА Мишель Платини дал показания по делу о коррупции при определении места проведения чемпионата Европы по футболу 2016 года, который состоялся во Франции. Его допросили в качестве свидетеля, он не арестован и против него не выдвинуто никаких обвинений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя функционера Жана-Кристофа Алькье.

— Платини ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения, — добавил он.

Ожидается, что в ближайшее время 63-летний Платини сможет покинуть управление судебной полиции в Нантерре, куда его в тесном сопровождении полицейских доставили сегодня утром. Сообщалось, что Платини даже якобы арестован. Кроме того, тогда речь шла о скандале, связанном с выбором страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года.

Платини считают одним из лучших футболистов в мировой истории. Он единственный футболист, кто три раза подряд получал "Золотой мяч". В 2007 году был избран президентом УЕФА, занимал эту должность до 2016 года.