В Чувашии уборщица "отомстила" судье и сожгла уголовное дело

Уборщицу районного суда в Чувашии оштрафовали на 50 тысяч рублей за сожжённое из мести уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как уточняется, 66-летняя женщина затаила обиду на сотрудников суда из-за увольнения своего сожителя и решила отомстить. В сентябре 2018 года она взяла материалы уголовного дела по обвинению в совершении особо тяжкого преступления и сожгла их во дворе суда в самодельной печи.

В результате рассмотрение уголовного дела было необоснованно затянуто, были нарушены разумные сроки уголовного судопроизводства и конституционные права граждан на доступ к правосудию.

Женщине, не признавшей вину, назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Как отмечается, решение не вступило в законную силу.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве оштрафовали на 50 тысяч рублей и отправили лечиться от наркомании адвоката, который съел материалы дела.