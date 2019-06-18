Зеленский рассказал, когда может состояться встреча в "нормандском формате"

Лидер Незалежной заявил о желании провести международные переговоры как можно скорее.

Владимир Зеленский рассказал, что переговоры в "нормандском формате" между главами Франции, Германии, России и Украины могут состояться после выборов в Верховную раду, запланированных на 21 июля. Об этом президент Незалежной заявил во время совместного брифинга с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

— Обсуждались даты сделать это (провести встречу глав стран "нормандской четвёрки". — Прим. Лайфа) после парламентских выборов на Украине, — подчеркнул Зеленский.

Также президент Украины добавил, что именно организация переговоров в "нормандском формате" и уточнение их сроков стало темой его разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кроме того, лидер Незалежной отметил, что "очень хочет", чтобы данная встреча состоялась как можно раньше, поэтому первая рабочая встреча на уровне советников пройдёт уже в июле.

Напомним, накануне французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что для встречи лидеров "нормандской четвёрки" пришло время. Между тем в Кремле придерживаются той же позиции, однако подчёркивают, что "никто не является сторонником встречи ради встречи".