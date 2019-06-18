Зеленский заявил о разногласиях с Меркель по "Северному потоку — 2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Киева и Берлина по вопросу "Северного-потока — 2" "диаметрально противоположные", но он благодарен за готовность обсуждать эту проблему. Сообщение прозвучало на брифинге в Берлине, где украинский лидер встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Также украинский лидер отметил, что транзит газа из России через Украину является гарантией энергетической безопасности Незалежной и Европы. И он уверен, что переговоры для подписания договора о продолжении транзита газа после 2019 года пройдут успешно.

— Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах — это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка, — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, первая встреча Меркель и Зеленского проходит в Берлине. Лидеры обсудят двусторонние отношения, выполнение минских соглашений, а также процесс реформ в Незалежной. Ранее СМИ заметили, что в ходе встречи канцлеру ФРГ стало плохо. Сама она объяснила своё состояние обезвоживанием.