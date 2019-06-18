Продолжительность прямой линии с Путиным не будет ограничена

Длительность прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным не определена заранее, она будет продолжаться по мере необходимости. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— У нас нет ограничений на этот счёт, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в прошлые годы продолжительность эфира тоже не определяли заранее.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что прямая линия пройдёт в устоявшемся формате. По словам Пескова, Владимир Путин хочет ответить на максимальное количество вопросов. Сегодня и завтра президент посвящает время подготовке к мероприятию.

Напомним, прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 20 июня. Задать вопрос можно по телефону и СМС, на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или в специальном приложении, через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Трансляцию можно будет смотреть с 12:00 мск на Первом канале, на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", а также в соцсетях, слушать на радиостанциях "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".