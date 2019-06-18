Forbes составил список самых дорогих землевладений в России

По оценкам издания, 20 крупнейших в России землевладельцев в сумме контролируют 7,87 миллиона гектаров земель.

АО "Фирма "Агрокомплекс" имени Н.И. Ткачёва" возглавила рейтинг крупнейших землевладений в России по версии Forbes. По данным журнала, в распоряжении компании — 649 тысяч гектаров на юге страны, стоимость земли составляет 68,5 миллиарда рублей.

В составе "Агрокомплекса", принадлежащего семье бывшего губернатора Краснодарского края и экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва, 60 предприятий, занимающихся растениеводством, производством кормов, мясным и молочным животноводством, садоводством, переработкой продукции сельского хозяйства. В 2018 году выручка предприятия превысила 50 миллиардов рублей.

Второе место в рейтинге занял принадлежащий Владимиру Евтушенкову агрохолдинг "Степь", который занимается развитием растениеводства, молочного животноводства и интенсивного садоводства. Агрохолдингу принадлежит 412 тысяч гектаров стоимостью 45,6 миллиарда рублей.

Самые большие по площади земельные владения (91 миллион гектаров) оказались на третьей строчке списка — принадлежащие компании "Мираторг" братьев Александра и Виктора Линников площади располагаются в основном в Центральном федеральном округе. Цена на сельскохозяйственный гектар там почти в три раза ниже, чем в Краснодарском крае.

По оценкам издания, 20 крупнейших в России землевладельцев в сумме контролируют 7,87 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Их общая стоимость составляет 471,7 миллиарда рублей (7,3 миллиарда долларов).

Ранее был опубликован рейтинг богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.