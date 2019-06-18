Киев планирует снять транспортную блокаду с Донбасса

Украинские власти намерены снять транспортную блокаду с Донбасса. По крайней мере, как сообщает портал Liga.net, Украинская железная дорога может восстановить сообщение с регионом. Такая информация содержится в утверждённой правительством стратегии компании "Укрзализныця" до 2023 года.

В частности, рассматривается возможность отмены запрета на ж/д перевозки между ДНР, ЛНР и остальной частью страны. В таком случае объём перевозок угля в Донецкий и Луганский регионы в 2021 году составит 40% от количества 2016 года, железной руды — 30%, чёрных металлов — 15%. А к 2030 году и вовсе показатели могут увеличиться вдвое.

Напомним, что въехать на неконтролируемые украинскими властями территории ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска либо через территорию России. С февраля 2017 года Киев заблокировал поставки угля из Донбасса, а в ответ на блокаду власти республик ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции.