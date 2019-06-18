Манёвры вертолётов переполошили отдыхающих на пляже под Ростовом — видео

Вертолёты Ми-28 и Ми-8 пролетели около пляжа на реке Дон под Ростовом в районе станицы Мелиховской на предельно низкой высоте. Видео инцидента опубликовал Пятый канал.
По словам очевидцев, сначала над рекой появился Ми-8, вскоре к нему присоединился "ночной охотник" Ми-28.
Вертолёты пролетели около километра, сделали круг над одним из холмов и снова пролетели над головами отдыхающих.
Ранее Лайф рассказывал, как украинский штурмовой самолёт Су-25 пролетел предельно низко над пляжем в Запорожской области. Выяснилось, что так он отрабатывал упражнения.
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