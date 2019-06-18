Манёвры вертолётов переполошили отдыхающих на пляже под Ростовом — видео

Машины пролетели над головами отдыхающих, сделали круг над одним из холмов и повторили маршрут.

Вертолёты Ми-28 и Ми-8 пролетели около пляжа на реке Дон под Ростовом в районе станицы Мелиховской на предельно низкой высоте. Видео инцидента опубликовал Пятый канал.

По словам очевидцев, сначала над рекой появился Ми-8, вскоре к нему присоединился "ночной охотник" Ми-28.

Вертолёты пролетели около километра, сделали круг над одним из холмов и снова пролетели над головами отдыхающих.

Ранее Лайф рассказывал, как украинский штурмовой самолёт Су-25 пролетел предельно низко над пляжем в Запорожской области. Выяснилось, что так он отрабатывал упражнения.