На Украине поженились "тираннозавры" — видео

Об идее костюмированного розыгрыша будущие супруги не стали рассказывать никому из гостей свадьбы и произвели фурор.

Во Львове влюблённые пришли на собственную свадьбу в костюмах тираннозавров, чем удивили и гостей, и сотрудников загса, и других молодожёнов.

— Мы решили, что наша роспись не может быть стандартной, потому что мы вместе 11 лет. Просто прийти в загс — это было бы слишком просто. Мы решили, что надо придумать что-то оригинальное, — объяснила невеста.

По словам жениха, директор загса рассказал, что за годы работы впервые увидел "вот таких придурков".

Молодожёны назвали единственный минус подобных костюмов — их тяжело носить в жаркую погоду. Из-за этого влюблённые проводили саму церемонию в обычных нарядах.

Ранее Лайф рассказывал о похожем случае в США: невеста удивила жениха, явившись на свадьбу в костюме тираннозавра.