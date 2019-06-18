Звёздный визажист рассказала, как выпускницам "не потерять лицо" в жару

Из всех средств, что рекомендует специалист, с собой на выпускной стоит обязательно взять матирующие салфетки.

Самое главное в выпускном макияже в пору летнего зноя— это его стойкость. О том, как продлить жизнь своему образу, чтобы тон и тени остались "до победного", пережив зажигательные танцы и запуск воздушных шаров, Лайфу рассказала бьюти-эксперт, звёздный визажист и личный makeup artist Кэти Топурии и Ёлки Ольга Романова.

Визажист выделила всего пять основных правил, следуя которым образ Золушки переживёт полночь. Во-первых, это база под макияж. Праймер поможет скрыть все неровности кожи, которые бывают у девушек в юном возрасте, а также обеспечить макияжу длительную фиксацию. При этом правильно подобранная универсальная база, как праймер-вуаль от бренда Hourglass, сделает жирную кожу матовой, а сухую более гладкой.

При выборе тонального средства для выпускного вечера стоит ориентироваться на его текстуру. Она должна быть стойкой и очень пластичной, но в то же время не слишком плотной. Несколько капель такого податливого средства можно растянуть с помощью спонжа на всё лицо или же наоборот наслоить и замаскировать проблемные места.

Одним из лайфхаков Романовой является фиксирующий спрей для макияжа. Его она советует обязательно использовать в жаркую погоду. При этом лучшего эффекта можно добиться, если перед финальной фиксацией закрепить макияж рассыпчатой пудрой и только после этого применять спрей.

Что касается нанесения теней, то для лучшей растушёвки и проявления пигмента, визажист советует использовать специальную базу. К тому же с помощью неё добивается необходимая стойкость макияжа глаз, который выдержит даже жару.

А самым лучшим помощников в нелёгком деле по обеспечению стойкости выпускного макияжа, станут матирующие салфетки. Эта "палочка-выручалочка" поместиться в любую женскую сумочку или клатч и пригодится в тот момент, когда потребуется убрать излишки пота или жира. С их помощью макияж будет долго выглядеть свежим и не перегруженным пудрой.

Ранее Лайф писал, в Москве во время проведения выпускных 20 и 21 июня температура воздуха днём может достичь 31 градуса тепла.