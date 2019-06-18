Лавров допустил встречу Путина и Мадуро в "обозримом будущем"

В обозримом будущем может состояться встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС.

— Такие контакты наверняка состоятся в обозримом будущем. Пока конкретных сроков не обсуждалось и, соответственно, конкретные контакты не запланированы. Но повторю: мы всегда открыты к такого рода встречам, — сказал министр.

Как сообщал Лайф, 12 июня МИД Венесуэлы рассказал о скором визите Мадуро в Россию. Конкретные даты не назывались.