Лавров заявил, что у России нет разведданных по атаке в Оманском заливе

Москва призывает стороны не допустить резких действий в заливе, отметил министр.

Москва не располагает разведданными по инциденту, который произошёл 13 июня в Оманском заливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

— Мы видим те очень мутные якобы доказательства, которые представляют США: какая-то видеоплёнка, какие-то фотографии, которые вызывают серьёзные вопросы даже у ближайших союзников, — заявил министр.

Лавров добавил, что российская сторона выступает за тщательное расследование инцидента. По его словам, Москва призывает стороны не допустить резких действий в заливе.

13 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера. Изначально была выдвинута версия о торпеде, но затем американские военные показали видео с беспилотника, как, предположительно, иранские моряки снимают с корпуса одного из танкеров не сработавшую мину. А американский госсекретарь Майк Помпео назвал Иран виновным. Позже к позиции Вашингтона присоединился и Лондон. В Иране причастность к атаке опровергают.