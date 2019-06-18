На поверхности Марса увидели след от мощного взрыва

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Фото © The University of Arizona

Кратер диаметром в 15–16 метров получился из-за столкновения Красной планеты с небесным телом диаметром около полутора метров.

Разведывательный спутник NASA Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал на поверхности Марса новый след от мощного взрыва. Об этом сообщил портал Space.

В Университете Аризоны проанализировали снимки и заявили, что кратер образовался после столкновения планеты с небесным телом, диаметр которого составлял около полутора метров. Взрыв сорвал с поверхности планеты почву и оставил вмятину в 15–16 метров.

Столкновение, по оценке исследователей, произошло между сентябрём 2016 года и февралём 2019-го. Некоторые учёные, вдохновившись открытием коллег, создали на основе космических снимков небольшие ролики в стиле "До и после".

Ранее Лайф рассказывал, что аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter запечатлел на поверхности Красной планеты рисунок, похожий на эмблему Звёздного флота из научно-фантастического сериала Star Trek ("Звёздный путь").

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