На поверхности Марса увидели след от мощного взрыва

Кратер диаметром в 15–16 метров получился из-за столкновения Красной планеты с небесным телом диаметром около полутора метров.

Разведывательный спутник NASA Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал на поверхности Марса новый след от мощного взрыва. Об этом сообщил портал Space.

В Университете Аризоны проанализировали снимки и заявили, что кратер образовался после столкновения планеты с небесным телом, диаметр которого составлял около полутора метров. Взрыв сорвал с поверхности планеты почву и оставил вмятину в 15–16 метров.

Столкновение, по оценке исследователей, произошло между сентябрём 2016 года и февралём 2019-го. Некоторые учёные, вдохновившись открытием коллег, создали на основе космических снимков небольшие ролики в стиле "До и после".

KABOOM! Before and after images of a meteorite forming a brand new impact crater on Mars. Sometime between 18 Feb 2017 and 20 March 2019. pic.twitter.com/TWXtUoP5NA — Peter Grindrod (@Peter_Grindrod) 12 июня 2019 г.

Ранее Лайф рассказывал, что аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter запечатлел на поверхности Красной планеты рисунок, похожий на эмблему Звёздного флота из научно-фантастического сериала Star Trek ("Звёздный путь").