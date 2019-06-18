В Пулково бомж-сладкоежка неделю обворовывал магазин конфет

Мужчину уже судили за кражи, также он попадал в поле зрения правоохранителей за угрозы убийством.

54-летний бездомный за неделю украл из магазина в аэропорту Пулково 27 коробок шоколадных конфет, несколько пачек печенья, чемодан и пару наплечных сумок. Об этом рассказали в транспортной полиции по СЗФО.

Правоохранители выяснили, что вор без постоянного места жительства злоупотребляет алкоголем и уже был судим за кражи, а также за угрозы убийством.

— 54-летний бомж в течении последней недели мая приезжал в аэропорт Пулково и под видом покупателя заходил в магазин. Воспользовавшись тем обстоятельством, что за его действиями никто не наблюдает, совершал кражи, — говорится в сообщении.

Теперь бездомному грозит до двух лет тюрьмы.

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