В Пулково бомж-сладкоежка неделю обворовывал магазин конфет

54-летний бездомный за неделю украл из магазина в аэропорту Пулково 27 коробок шоколадных конфет, несколько пачек печенья, чемодан и пару наплечных сумок. Об этом рассказали в транспортной полиции по СЗФО.
Правоохранители выяснили, что вор без постоянного места жительства злоупотребляет алкоголем и уже был судим за кражи, а также за угрозы убийством.
— 54-летний бомж в течении последней недели мая приезжал в аэропорт Пулково и под видом покупателя заходил в магазин. Воспользовавшись тем обстоятельством, что за его действиями никто не наблюдает, совершал кражи, — говорится в сообщении.
Теперь бездомному грозит до двух лет тюрьмы.
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