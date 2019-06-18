Аферист попросился в клетку суда, испугавшись разгневанных бабушек

На заседание пришли 86 потерпевших — пенсионеров, которых мошенник, как считает следствие, обманул.

Предполагаемый мошенник добровольно попросился в клетку Басманного суда Москвы, испугавшись разгневанных бабушек и дедушек. Об этом заявила председатель инстанции Ольга Вырышева.

На скамье подсудимых находился мужчина, которого начали судить за мошенничество. На заседание пришли 86 потерпевших — пенсионеров, которых он, как считает следствие, обманул.

При этом Вырышева не стала уточнять, чем закончилась история: поместили афериста в клетку или нет.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ поддержало законопроект о запрете клеток и "аквариумов" для обвиняемых в залах судебных заседаний.