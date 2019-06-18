В музее "Собрание" в Москве проходят обыски

Бизнесмен Давид Якобашвили подтвердил РИА "Новости" информацию о проведении обысков в музее "Собрание".

— Да, конечно, — цитирует агентство основателя музея, отвечающего на вопрос, действительно ли в "Собрании" проводятся обыски.

При этом бизнесмен не стал раскрывать подробности, отметив, что пока не может давать комментарии.

Ранее об обысках сообщил источник РБК. По данным издания, сейчас сам Якобашвили находится в Швейцарии на форуме ООН.

Давид Якобашвили является вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По состоянию на 2019 год бизнесмен занимает 145-е место в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 750 миллионов долларов.