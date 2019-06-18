В работе Google по всему миру произошёл сбой

Большинство технических неполадок в работе сервиса наблюдаются в США, Японии, Бразилии и ряде стран Европы.

В работе поисковой системы Google произошёл сбой. Об этом сообщили интернет-пользователи из ряда стран. А портал Downdetector опубликовал карту отключений в реальном времени.

В основном технические неполадки в работе сервиса наблюдаются в США, Японии, Бразилии, ряде стран Европы. Также на карте зафиксировано, что с проблемами в работе поисковика столкнулись и жители России.

Пользователи чаще всего жалуются на проблемы со входом в учётную запись и на работу поисковика. В начале июня в компании Google происходило нечто подобное.

Отметим, что сегодня во многих странах не работал и мессенджер WhatsApp.