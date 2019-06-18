Росстат сообщил о росте промышленности в РФ на 2,4% с начала года

Рост валового внутреннего продукта России в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, свидетельствуют данные Росстата. В текущих ценах объём российского ВВП в отчётном периоде составил 24 триллиона 487,1 миллиарда рублей.

Рост промышленного производства в России за пять месяцев 2019 года составил 2,4%, а в годовом выражении — 0,9%.

Самый значительный рост показали сферы производства подсолнечного масла (25,3% в годовом выражении), производства трикотажа (31,2%), а производство мяса в январе — мае 2019 года выросло на 10,5% и составило 1,1 млн тонн.

Наибольший рост стоимости товаров и услуг наблюдался в сферах добычи полезных ископаемых, финансов и страхования. При этом снизилась валовая стоимость услуг в сфере операций с недвижимостью, оптовой и розничной торговли, административной деятельности и товаров сельского хозяйства.

Ранее были названы регионы с самыми богатыми семьями.